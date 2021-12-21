Токио, 21 декабря, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Трое преступников, приговорённых к высшей мере наказания, были казнены в Японии по распоряжению министра юстиции Ёсихисы Фурукавы. Об этом 21 декабря сообщил телеканал NHK.

Wiros Смертная казнь

Имена преступников не раскрываются. Это первая казнь в Японии с декабря 2019 года и первая, осуществлённая при премьер-министре Фумио Кисиде, который стал главой правительства Японии в октябре текущего года.

Были казнены трое мужчин 65, 54 и 44 лет, все они были приговорены судом к высшей мере наказания за убийство и ограбление нескольких человек.

Японская ассоциация адвокатов неоднократно выступала за отмену смертной казни в Японии с заменой её на пожизненное заключение. Смертные приговоры приводятся в исполнение в стране только по письменному приказу министра юстиции страны. При этом преступникам приходится ожидать окончательного решения по делу несколько лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сохранение смертной казни в Японии выступили более 80% граждан Японии.