Кемерово, , 06:39 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 21 декабря, в 09:00 (время местное) на трассе Кемерово — Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора региона Сергея Цивилева, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная» в Прокопьевск. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

«Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь», — уточнили в обладминистрации.

Отмечается, что обстоятельства случившегося выясняет ГИБДД. На месте работает скорая помощь.