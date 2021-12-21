Пекин, 21 декабря, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Объем иностранных инвестиций (ПИИ) в материковую часть Китая, находящихся в фактическом использовании, вырос на 15,9% в годовом исчислении до 1,04 трлн юаней, или $157,2 млрд за первые 11 месяцев года, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Инвестиции

По данным Министерства коммерции КНР, в период с января по ноябрь приток ПИИ в сектор услуг увеличился на 17% в годовом исчислении, в то время как в высокотехнологичных отраслях приток ПИИ вырос на 19,3%.

Иностранные инвестиции из стран, участвующих в китайской инфраструктурно-транспортно-торговой инициативе «Пояса и пути», а также Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в материковую часть Китая выросли в объемах на 24,7% и 23,7% соответственно.