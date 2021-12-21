Тегеран, , 08:35 — REGNUM 20 декабря управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) подчеркнул, что начало добычи на 11-й фазе месторождения Южный Парс является одной из приоритетных задач NIOC. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мохсен Ходжастемехр рассказал IRNA в кулуарах церемонии, посвященной исследованиям в NIOC, что первый ряд 14-й фазы Южного Парса мощностью 12 миллионов кубометров газа в сутки начнет осуществлять добычу уже в январе 2022 года.

Он отметил, что на каждой из двух стандартных фаз месторождения Южный Парс добывается 56 миллионов кубометров высокосернистого газа.

Также в ответ на вопрос IRNA о текущем статусе 11-й фазы Южного Парса он заявил, что строительство 11-й фазы является первоочередной задачей планов развития NIOC, при этом завершение строительства должно пройти с удовлетворительной скоростью.