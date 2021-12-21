Москва, 21 декабря, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Завод грузоподъёмных механизмов получил банкротный иск от своего кредитора. Арбитраж Москвы принял претензии к ООО и назначил дату слушаний на 1 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Претензия ООО «ПКФ Тельферкран» к ООО «Завод грузоподъемных механизмов» из Щербинки поступила в суд 10 декабря 2021 года, а 20 декабря дело приняла судья Кондрат.

Подаче банкротного иска предшествовал финансовый спор, по которому в феврале 2021 года с предприятия взыскали более 1,166 млн рублей. Сумма фигурировала как долг по оплате услуг представителя.

Завод создан в декабре 2013 года. Уставный капитал — 500 тыс. рублей. Владелец и директор — Николай Румянцев. Ему также принадлежит созданное в 2019 году ООО «Москран», работающее в той же отрасли. Выручка завода за 2020 год составила всего 1,5 млн рублей против 4 млн рублей годом ранее.