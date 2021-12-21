Тегеран, 21 декабря, 2021, 08:36 — ИА Регнум. 20 декабря министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан на встрече с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявил, что в его стране не существует возможностей для предоставления услуг большему количеству беженцев. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Амирабдоллахиан на своей встрече с главой УВКБ Филиппо Гранди, который находится в Тегеране для встречи с иранскими официальными лицами, представил ему отчет о шагах, предпринятых Ираном для афганских беженцев на данный момент.

«Около 520 000 иностранных студентов обучаются в Иране бесплатно. Кроме того, вакцинация афганских беженцев проводится наравне с иранскими гражданами», — заявил Амирабдоллахиан, отметив отсутствие дополнительных возможностей для предоставления услуг большему количеству афганских беженцев, в связи с чем международное сообщество должно уделять особое внимание условиям жизни афганского народа.

Он подчеркнул, что услуги УВКБ ООН для нормальной жизни беженцев достойны похвалы, но, учитывая масштабы кризиса, данные меры недостаточны.

Гранди, со своей стороны, на встрече высоко оценил широкомасштабные шаги Ирана по оказанию помощи афганским беженцам.

Он отметил, что пристальное внимание Ирана к вакцинации высокого процента афганцев и расселению новой волны беженцев, которые прибывают в Иран ежедневно, являются значимыми гуманитарными шагами.