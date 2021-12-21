Пекин, , 06:33 — REGNUM Потребление энергопотреблении Китая демонстрировало замедленный, но все еще стабильный рост, что свидетельствует о продолжающемся восстановлении экономики в целом, сообщает агентство Синьхуа.

Электричество

Потребление электроэнергии в стране выросло на 3,1% по сравнению с аналогичный периодом прошлого года до 671,8 млрд кВт/ч в прошлом месяце, в результате чего средний рост за тот же период за последние два года составил 6,6%, сообщило Национальное управление энергетики КНР (NEA).

В ноябре потребление электроэнергии в первичной и вторичной промышленности выросло на 14% и 0,8% по сравнению в годовом исчислении соответственно, в то время как показатель в третичной промышленности вырос на 8,7%. Потребление электроэнергии в жилых помещениях в прошлом месяце выросло на 9,5% в годовом исчислении.

За первые 11 месяцев потребление электроэнергии в стране составило 7,5 трлн кВт/ч, увеличившись на 11,4% в годовом исчислении.

Экономика Китая хорошо держится, несмотря на давление, благодаря росту розничных продаж, промышленного производства и инвестиций в основной капитал, а также снижению уровня безработицы, показали данные, опубликованные Национальным бюро статистики.