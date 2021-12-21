Тегеран, , 08:36 — REGNUM Несмотря на то, что существует множество важных вопросов на пути достижения соглашения по отмене антииранских санкций и возобновлению ядерной сделки, результат седьмого раунда переговоров в Вене, похоже, будет положительным ввиду достигнутого консенсуса по дальнейшим переговорам, заявил иранский аналитик. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Политический эксперт Хади Мохаммади отмечает, что после шести раундов заседаний комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) в Вене (Австрия) между переговорными делегациями Ирана и группы 4+1 (Великобритания, Франция, Россия и Китай плюс Германия) все еще оставалось много вопросов и разногласий.

По словам аналитика, именно поэтому иранские переговорщики представили два проекта текстов, которые чем-то отличаются от предыдущих инициатив, согласованных в Вене. Иранская сторона неоднократно подчеркивала, что новые проекты были подготовлены на основе содержания СВПД, однако западные стороны настаивают на обсуждении предыдущих венских предложений.

«Европейские участники угрожали, что могут покинуть стол переговоров, но, в конце концов, результатом седьмого раунда переговоров стал консенсус по рассмотрению предыдущих и новых требований Ирана», — заявил Мохаммади.

Член иранской переговорной группы указал на важность седьмого раунда венских переговоров, отметив, что Иран должен выдвинуть свои требования в предстоящем раунде.