Биробиджан, 21 декабря, 2021, 06:30 — ИА Регнум. В областной больнице Еврейской АО нет неонатологов, и ребёнку, который родится в роддоме Биробиджана, некому будет оказать помощь. Об этом рассказала акушер-гинеколог Олеся Зубченко. Её выступление опубликовала интернет-газета «Набат».

Kremlin.ru В роддоме

Читайте также: Врачи ЕАО увольняются из-за неисполнения майских указов президента

По словам Олеси Зубченко, врач для новорождённых приходит в роддом из детской больницы, каждый раз его приходится звать.

«На сегодня роддом работает без неонатолога. Каким образом оказывать экстренную помощь в плане родов женщинам города и области, проводить кесарево сечение? Кто осмотрит ребёнка, рождённого в сегодняшние и последующие сутки? Этот вопрос стоит уже в течение года. Вертолёт полетел в выходной день только из-за того, что нет дежурного врача неонатолога. Это как вообще? За ребёнком некому смотреть. Каким образом принимать роды? Женщины спрашивают: «Когда меня возьмут на плановое кесарево сечение, на роды?» Я как врач ничего не могу ответить», — рассказала акушер-гинеколог.

По словам другого врача акушерского отделения, фактически детей, рождённых в ЕАО, вместо неонатолога осматривает детский хирург.

«То есть помощи детям, которые рождаются, неонатологи сегодня не оказывают. У нас нет неонатологов. Поэтому нам надо определить порядок, по которому будет работать акушерское отделение», — отметила акушерка.

Из зала медработники выкрикивали, что фактически обманывают женщин и, по сути, в акушерском отделении ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, медработники Еврейской автономии рассказали представителям правительства региона, почему из областной системы здравоохранения массово увольняются врачи. Суть жалоб можно свести к двум пунктам: слишком большая нагрузка и неисполнение майских указов президента РФ в части зарплат. Именно по этим причинам из областной больницы уволились все три хирурга и теперь подали заявления на увольнения семь врачей-реаниматологов.