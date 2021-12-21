В столице Еврейской автономии некому принимать роды
Биробиджан, 21 декабря, 2021, 06:30 — ИА Регнум. В областной больнице Еврейской АО нет неонатологов, и ребёнку, который родится в роддоме Биробиджана, некому будет оказать помощь. Об этом рассказала акушер-гинеколог Олеся Зубченко. Её выступление опубликовала интернет-газета «Набат».
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По словам Олеси Зубченко, врач для новорождённых приходит в роддом из детской больницы, каждый раз его приходится звать.
По словам другого врача акушерского отделения, фактически детей, рождённых в ЕАО, вместо неонатолога осматривает детский хирург.
Из зала медработники выкрикивали, что фактически обманывают женщин и, по сути, в акушерском отделении ЧП.
Как сообщало ИА REGNUM, медработники Еврейской автономии рассказали представителям правительства региона, почему из областной системы здравоохранения массово увольняются врачи. Суть жалоб можно свести к двум пунктам: слишком большая нагрузка и неисполнение майских указов президента РФ в части зарплат. Именно по этим причинам из областной больницы уволились все три хирурга и теперь подали заявления на увольнения семь врачей-реаниматологов.