Токио, 21 декабря, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Число жертв мощного землетрясения магнитудой 9 в Японии может составить до 200 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба японского правительства со ссылкой на исследователей.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По ее данным, очень мощное землетрясение может вызвать серьезные разрушения и человеческие жертвы на севере и северо-востоке страны. В частности, могут быть разрушены до 220 тыс. зданий и погибнуть до 200 тыс. человек. При этом общий ущерб для экономики страны в случае такого стихийного бедствия оценивается в 31,3 трлн иен (около $275,5 млрд).

Тем не менее эксперты утверждают, что число жертв можно сократить на 80% в случае эффективной эвакуации населения на случай цунами. Однако наиболее неблагоприятный прогноз по погибшим дается в случае того, если землетрясение произойдет ночью зимой.