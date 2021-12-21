Владивосток, , 06:28 — REGNUM Фермеры Приморья в 2021 году на развитие молочного животноводства, растениеводства и пчеловодства получили господдержку на сумму более 208 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Клубника Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Гранты получили фермерские хозяйства из Уссурийского, Артемовского, Дальнереченского городских округов, Чугуевского, Хорольского, Октябрьского муниципальных округов, Шкотовского, Яковлевского, Черниговского, Партизанского и Кировского районов.

«Всего в этом году выдано 13 грантов на сумму более 208 миллионов рублей. Из них восемь грантов «Агростартап» — 25,5 миллионов рублей, пять грантов на строительство семейных ферм — 152,5 миллиона рублей и два гранта — 30 миллионов рублей — на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов», — пояснили специалисты.

Производители сельхозпродукции планируют с помощью господдержки построить теплицы, современную роботизированную молочную ферму, приобрести пчелосемьи и улики, оборудование для пасеки, телят, технику и комбикормовый мини-завод.

«Строительство теплиц позволит выращивать более 240 тонн овощей и 5,5 тонн клубники в год», — добавили в минсельхозе.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке благодаря реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» появится семейное крестьянско-фермерское хозяйство по производству молока и мяса крупного рогатого скота.