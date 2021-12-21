Тегеран, , 08:40 — REGNUM Иранские студенты заняли первое место среди студентов из 30 стран на Международной выставке инноваций и изобретений в Индии (INEX 2021). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 декабря.

Глава постоянного секретариата Фестиваля студентов имени Авиценны Мехди Рашиди Джахан заявил, что иранские студенты завоевали три золотые медали в областях электроники, искусственного интеллекта и программирования.

Далее Рашиди Джахан отметил, что в текущем году выставка проходила в Хайдарабаде (Индия) с соблюдением протоколов здравоохранения в условиях пандемии коронавируса, отметив, что в международном мероприятии приняли участие школьники и студенты из 30 стран мира.

«Три иранские команды, победившие на фестивале Ибн Сины летом текущего года по итогам соревнований с участием 920 команд из 16 стран, были отправлены на конкурс в Индию», — сообщил он, высоко оценив достигнутые результаты иранской молодежи.