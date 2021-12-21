Тегеран, 21 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. 20 декабря иранский представитель по туризму объявил, что Исламская Республика включила в повестку дня увеличение туристических обменов с соседними государствами ввиду расширения сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заместитель министра туризма Ирана Али-Асгар Шалбафян заявил на встрече с коммерческим директором авиакомпании Flydubai Хамадом Обайдаллой, что Тегеран планирует развивать сотрудничество в области туризма с соседними странами.

С этой целью частный и государственный секторы Ирана намерены сотрудничать с зарубежными агентами, чтобы проложить путь для развития индустрии туризма.

Учитывая тот факт, что Flydubai осуществляет транзитные рейсы, очень важно связать таким образом Иран с другими государствами региона. Поэтому заместитель министра планирует использовать существующие возможности для увеличения числа туристов из Пакистана, Индии, Бахрейна, Кувейта и Омана.

Хамад Обайдалла, со своей стороны, указал на информацию, полученную им на семинаре представителей сферы туризма Ирана и Ирака, отметив, что страны региона должны проложить путь для подключения частного сектора в целях развития индустрии туризма.

Ссылаясь на наличие 30 рейсов Flydubai в Иран в неделю, он сообщил, что в ближайшем будущем их число увеличится до 50 рейсов.