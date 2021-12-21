Тегеран, 21 декабря, 2021, 08:42 — ИА Регнум. 20 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 131 124, причем 41 иранец погиб от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Еще 41 иранец скончался от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 131 124», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведенным данным, за последние 24 часа было выявлено 2390 новых случаев заражения COVID-19, при этом 478 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 009 489 пациентов из общего числа 6 173 369 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 2849 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 59 197 419 иранцев получили первую дозу вакцины против смертельного вируса. Кроме того, 50 499 982 человека на данный момент сделали повторную прививку.