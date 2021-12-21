Тегеран, , 08:43 — REGNUM 20 декабря официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что страна не вела прямых обсуждений с США относительно венского переговорного процесса в последние несколько месяцев. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде сделал эти замечания во время своего еженедельного брифинга для прессы, реагируя на высказывания советника по национальной безопасности США, который заявил о наличии прямого диалога между Вашингтоном и Тегераном.

Он отметил, что во время последнего раунда ядерных переговоров в Вене иранская делегация стала мишенью средств массовой информации и публичной дипломатии некоторых стран.

В частности, дипломат подчеркнул, что три европейские страны время от времени прибегали к такого рода кампаниям, предлагая как ложную, так и сфабрикованную информацию вместо того, чтобы концентрировать свое время и энергию на переговорах.

Он сообщил, что в настоящее время у Ирана под рукой находятся два новых текста соглашения, которые являются результатом очень интенсивных переговоров в Вене в течение нескольких дней.

«Эти тексты содержат новые инициативы Ирана вместе со старыми, предложенными бывшей иранской командой по переговорам», — заявил он, отметив, что теперь у страны есть важный документ, который ляжет в основу дальнейших переговоров.