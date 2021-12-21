Тегеран, , 08:44 — REGNUM Торговые обмены между Ираном и другими государствами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) демонстрируют увеличение на 34 процента в весовом и на 44 процента в стоимостном выражении за последние восемь месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2021 года по 21 ноября 2021 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Представитель Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Рухолла Латифи заявил, что за последние восемь месяцев объем торговли оценивается в 21 778 387 тонн товаров на сумму 10 447 084 435 долларов.

«Иран экспортировал в девять стран-членов ОЭС более 18,6 миллионов тонн товаров на сумму 6,8 миллиардов долларов», — отметил Латифи.

Он подчеркнул: «Исламская Республика также импортировала из упомянутых стран 3,1 миллиона тонн товаров на сумму 623 миллиона долларов за восемь месяцев, показав десятипроцентное снижение в весовом выражении, но увеличение на 28 процентов в стоимостном выражении».

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) была основана в 1985 году в Тегеране лидерами Ирана, Пакистана и Турции. В настоящее время государствами-членами Организации экономического сотрудничества являются 10 стран, в том числе Пакистан, Турция, Афганистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Азербайджанская Республика и Иран.