Тегеран, , 08:44 — REGNUM 20 декабря старший командир иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Голам Али Рашид предупредил властей США и Израиля об ответных мерах на любые угрозы и вызовы в отношении ядерных объектов Исламской Республики Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным местных СМИ, генерал-майор Голам Али Рашид, который является командующим Центральным штабом Хатам-аль-Анбия, на церемонии в Тегеране предостерег Израиль и США от любых угроз военным и ядерным объектам Ирана.

Ссылаясь на активные переговоры Ирана в Вене и серьезное взаимодействие страны с внешним миром, Рашид отметил: «Если какая-либо угроза станет реальной, вооруженные силы Исламской Республики Иран без колебаний нанесут удар по источнику агрессии, всем центрам, базам, маршрутам и пространствам, используемым для нападений».

Недавно некоторые СМИ процитировали высказывание министра обороны Израиля Бенджамина Ганца о том, что Тель-Авив готов напасть на Иран. В связи с этим иранские власти сообщают о готовности дать жесткий ответ на любые угрозы и вызовы, которые могут встать на пути у государства.