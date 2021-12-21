Тегеран, , 08:44 — REGNUM Иранские каратистки Сарина Фатхи и Фатеме Бодак сумели завоевать две золотые медали на чемпионате Азии по каратэ в Казахстане 2021 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 декабря.

18 декабря в казахстанском городе Алматы Состоялся чемпионат Азии по каратэ 20/1 года. Континентальные соревнования проводились во всех возрастных группах (подростковой, молодежной и взрослой) в классах ката и кумите.

Среди иранских спортсменок особых успехов добились Сарина Фатхи и Фатеме Бодак. Обе иранки завоевали золотые медали в одной весовой категории.

Фатеме Бодак выиграла свою золотую медаль в весе 59 кг, победив соперниц в первом и втором матчах со счетом 4:0 и 1:1, а также победив свою последнюю соперницу из принимающей страны с результатом 9:0.

Вторая иранская спортсменка Сарина Фатхи выиграла свой первый матч со счетом 6:0, дебютировала в своём втором матче со счетом 0:0 против спортсменки из Иордании и выиграла финальный матч у соперницы из ОАЭ (1:0).