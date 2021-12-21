Пекин, , 06:20 — REGNUM По данным Государственного управления рыночного регулирования КНР, страна усилила поддержку малого бизнеса, особенно индивидуального, запустив новые вебсайты, которые предоставляют более качественные услуги, сообщает агентство Синьхуа.

Китайский агитплакат

Последние данные администрации показали, что среди более чем 150 млн субъектов рынка Китая, 102 млн являются индивидуальными предпринимателями или домашними предприятиями, а 43,17 млн — малыми и микрофирмами. Их выживание зависит от доступных услуг и информации.

Два новых вебсайта были запущены 16 декабря. Один используется в качестве интегрированной платформы регистрационных услуг для всех субъектов рынка, а другой — для взаимодействия правительства и бизнеса.

Вебсайты будут предоставлять своевременную и точную информацию о рынке и соответствующей политике, сказал директор в третьем поколении семейного ресторана в Пекине Го Хуа, отметив, что индустрия общественного питания должна быть более внимательной к тенденциям рынка, чтобы преодолеть давление COVID-19.

Китай будет недвусмысленно развивать отдельные предприятия, заявил представитель администрации. Страна будет внимательно следить за деятельностью малых и микропредприятий, а также отдельных предприятий для усиления политической поддержки.