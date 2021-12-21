Тегеран, 21 декабря, 2021, 08:45 — ИА Регнум. 19 декабря министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейн Амирабдоллахиан отбыл из Исламабада в Тегеран после участия в экстренном заседании Организации исламского сотрудничества и встречи с пакистанскими официальными лицами, а также коллегами из некоторых исламских стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 декабря.

Министр продовольственной безопасности и исследований Пакистана Сайед Фахар Имам и посол Ирана в Пакистане Мохаммад Али Хоссейни провожали Амирабдоллахиана в международном аэропорту Исламабада.

Ранее Амирабдоллахиан прибыл в Исламабад для участия в 17-й внеочередной встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества. В кулуарах саммита министр иностранных дел отдельно встретился с премьер-министром и командующим пакистанской армией для укрепления двустороннего сотрудничества.

Он также встретился с министрами иностранных дел Турции, Азербайджанской Республики, Сьерра-Леоне, Иордании и генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества.

Экстренное заседание Организации исламского сотрудничества завершилось принятием резолюции, предусматривающей создание Гуманитарного целевого фонда, который будет служить площадкой для направления помощи Афганистану в сотрудничестве с другими субъектами международных отношений.