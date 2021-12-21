Вашингтон, 21 декабря, 2021, 06:18 — ИА Регнум. В США за прошедший год в экстремистской деятельности оказались замечены около 100 военнослужащих. Об этом говорится в опубликованном 20 декабря документе Пентагона о борьбе с экстремизмом в Вооружённых силах.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

пресс-служба минобороны США «Министерство обороны определило, что число… военнослужащих, в отношении которых были предприняты официальные действия в связи с вовлечением в запрещённую экстремистскую деятельность, менее 100 человек за последний год».

В числе рекомендаций, которые также содержатся в документе, — предложения о внедрении новой политики и нового определения понятия «экстремистская деятельность», уточнении финансирования анализа внутренних угроз, разработке комплексного плана обучения борьбе с экстремистской активностью как военного, так и гражданского персонала, и ряд других мер.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон начнёт мониторинг страниц американских военнослужащих в социальных сетях для выявления их возможной склонности к экстремизму.

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