Хайкоу, Китай, , 06:15 — REGNUM Более 6,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции было заказано онлайн Китайской международной зимней выставки-ярмарки тропической сельскохозяйственной продукции, сообщает агентство Синьхуа.

На рынке Антон Афанасьев © ИА REGNUM

Мероприятие, занимающее площадь около 100 тыс. кв. метров стартовало 16 декабря в столице островной провинции Хайнань городе Хайкоу на самом юге Китая.

В число заказов вошло 48 видов сельскохозяйственной продукции, продуктов животноводства и аквакультурных продуктов из разных частей Хайнаня, благодаря чему удалось достигнуть запланированной суммы заказов в размере 54 млрд юаней (около $8,5 млрд), что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным информационного управления провинции, международная сельскохозяйственная выставка, которая продлилась до 19 декабря, собрала почти 2000 предприятий из 21 провинции Китая и участников из 15 стран и регионов мира. Экспонаты четырехдневного мероприятия были посвящены фруктам и овощам, зерну и маслу, морепродуктам и трансграничной электронной торговле.