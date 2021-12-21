Владивосток, , 06:13 — REGNUM В Приморье план по вакцинации населения от коронавируса выполнен на 73,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Вакцина от коронавируса Mzur.ru

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Всего с начала массовой иммунизации от COVID-19 край получил более 1,17 млн доз вакцин.

На 21 декабря первым компонентом привились 882 266 жителей края, в том числе 3378 — за минувшие сутки.

За последние сутки в Приморье выявлено 453 новых случаев заражения коронавирусом, за время пандемии — 97 640. Скончались от осложнений 1496 человек (+4 за сутки), в том числе четыре жителя края за последние сутки.

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Как сообщало ИА REGNUM, прививка от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок Минздравом РФ.