Кемерово, 21 декабря, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении инженера возбудили по факту чрезвычайного происшествия на шахте имени Рубана в Кузбассе, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Кемеровской области.

В шахте

«Возбуждено уголовное дело в отношении инженера по метрологии федерального бюджетного учреждения «Кемеровский центр стандартизации и метрологии», подозреваемого в совершении преступления — неправомерная выдача официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ или услуг требованиям безопасности», — заявили в ведомстве.

Следователи предполагают, что инженер выдал заключение о проверке, согласно которому все датчики были в норме. При этом сам работник шахты даже не посещал места, где установлены датчики и система оповещения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря на шахте в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе произошло нагревание угольного пласта. На тот момент в ней находились 128 горняков. МЧС России отмечало, что пострадавших в результате инцидента не было.