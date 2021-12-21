Ухань, Китай, 21 декабря, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Провинция Хубэй в Центральном Китае отчиталась о значительном росте объемов внешней торговли за первые 11 месяцев 2021 года, сообщили местные таможенные органы, передает агентство Синьхуа.

David Baron Ухань. Китай

Общая стоимость импорта и экспорта провинции Хубэй в период с января по ноябрь достигла 486,2 млрд юаней (около $76,4 млрд), что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Уханьской таможни. В столице провинции городе Ухань за этот период объем внешней торговли достиг 305,2 млрд юаней, увеличившись на 26,5% в годовом исчислении.

В первые 11 месяцев Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Соединенные Штаты и Европейский союз были тремя ведущими торговыми партнерами внутренней китайской провинции.

Товарооборот провинции Хубэй со странами-членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) достиг 145,2 млрд юаней, увеличившись на 20,8%. Товарооборот со странами и регионами, участвующими в инициативе «Пояса и пути» составил 127,9 млрд юаней, увеличившись на 34,5%.

Частный бизнес продолжал вносить наибольший вклад в рост торговли в Хубэе с января по ноябрь, составляя 59,7% от общего объема внешней торговли провинции.