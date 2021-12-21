Биробиджан, 21 декабря 2021, 06:08 — REGNUM Медработники Еврейской автономии рассказали представителям правительства региона, почему из областной системы здравоохранения массово увольняются врачи. Суть жалоб можно свести к двум пунктам: слишком большая нагрузка и неисполнение майских указов президента РФ в части зарплат. Информацию о встрече врачей с чиновниками 21 декабря опубликовала интернет-газета «Набат».
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Врачи рассказали, что раньше получали дополнительные выплаты за переработки, но из-за смены руководства областной больницы все премии им срезали. По словам анастезиолога-реаниматолога Виктора Манкевича, областная больница ЕАО недофинансируется по линии ФОМС. Он также подчеркнул, что оклады врачей в Еврейской автономии в два раза ниже, чем у специалистов в Хабаровском крае и составляют 8−10 тыс. рублей.
Врач также подчеркнул, что зарплату в полном объёме не получили и уволившиеся хирурги, и именно это стало причиной того, что они приняли решение перестать работать. Особое внимание Виктор Манкевич обратил на слишком высокую нагрузку на врачей.
Как сообщало ИА REGNUM, из областной больницы ЕАО массово увольняются врачи. Сначала решение перестать работать приняли все три хирурга, затем специалисты врачебной комиссии. 20 декабря заявления об увольнении написали все семь реаниматологов главного учреждения здравоохранения области.