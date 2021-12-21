Биробиджан, 21 декабря, 2021, 06:08 — ИА Регнум. Медработники Еврейской автономии рассказали представителям правительства региона, почему из областной системы здравоохранения массово увольняются врачи. Суть жалоб можно свести к двум пунктам: слишком большая нагрузка и неисполнение майских указов президента РФ в части зарплат. Информацию о встрече врачей с чиновниками 21 декабря опубликовала интернет-газета «Набат».

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Врачи рассказали, что раньше получали дополнительные выплаты за переработки, но из-за смены руководства областной больницы все премии им срезали. По словам анастезиолога-реаниматолога Виктора Манкевича, областная больница ЕАО недофинансируется по линии ФОМС. Он также подчеркнул, что оклады врачей в Еврейской автономии в два раза ниже, чем у специалистов в Хабаровском крае и составляют 8−10 тыс. рублей.

«Есть майские указы, согласно которым, средний медперсонал должен получать на ставку 100% средней зарплаты по региону, а врачи — 200%. Майские указы не исполнены. Мы обращались в управление, во все инстанции. Нам было сказано, что мы свою зарплату получаем. Не важно — на десять ставок вы работаете или на двадцать. Суд мы проиграли, хотя в других учреждениях «дорожную карту» платят», — отметил Виктор Манкевич.

Врач также подчеркнул, что зарплату в полном объёме не получили и уволившиеся хирурги, и именно это стало причиной того, что они приняли решение перестать работать. Особое внимание Виктор Манкевич обратил на слишком высокую нагрузку на врачей.

«Переработка за месяц больше, чем разрешено нормативными актами. В год разрешено 120 часов переработки, а я в месяц перерабатываю 200. При этом переработку нам никакую не платят. У нас разные договоры: в день один работает Манкевич, в ночь другой работает Манкевич. Контролирующим органам это неинтересно. Трудовая инспекция ушла в сторону. Сколько бы мы не писали жалоб, им всё равно», — отметил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, из областной больницы ЕАО массово увольняются врачи. Сначала решение перестать работать приняли все три хирурга, затем специалисты врачебной комиссии. 20 декабря заявления об увольнении написали все семь реаниматологов главного учреждения здравоохранения области.