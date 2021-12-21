Токио, , 06:07 — REGNUM Истребители сил самообороны подняла по тревоге Япония в связи с учениями авианосца «Ляонин» в Тихом океане в 300 км от японского острова Китадайто в префектуре Окинава. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба объединенного комитета начальников штабов японских сил самообороны.

Китай и Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Авианосец «Ляонин» в сопровождении пяти кораблей был замечен в районе острова Китадайто 19 декабря. В этот же день состоялись учения, в которых была задействована палубная авиация. В частности, по данным японского ведомства, учения состоялись с участием истребителей J-15 и многоцелевых вертолетов Z-9.

Перед учениями корабли КНР прошли из Восточно-Китайского моря в акваторию Тихого океана между японскими островами Окинава и Мияко.

В ответ на действия Китая Япония с целью сбора данных направила в район вертолетоносец «Идзума» и подняла по тревоге истребители сил самообороны для сопровождения китайских воздушных судов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о протесте, который Токио направил Пекину из-за захода китайских судов на спорную территорию.

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