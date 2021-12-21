Оттава, , 05:58 — REGNUM В Канаде за прошедшие сутки впервые с начала пандемии выявили более 10 тыс. зараженных коронавирусом нового типа — 10 621 человека. Об этом передает телеканал CTV со ссылкой на данные канадского министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что в стране за прошедшую неделю зафиксирован рекордный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Эксперты связывают это со стремительным распространением нового штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде достигло 1 894 981. От осложнений COVID-19 в стране скончались 30 060 человек.

Отмечается, что наиболее крупные очаги распространения инфекции находятся в Квебеке — там за сутки выявили рекордное число в 4571 зараженного. При этом большинство заразившихся «Омикроном» жителей провинции полностью прошли курс вакцинации против COVID-19.