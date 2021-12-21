Пекин, 21 декабря, 2021, 05:58 — ИА Регнум. Китайский стример Хуан Вэй, более известная под ником Viya, был оштрафован на 1,34 млрд юаней (около $210 млн) за уклонение от уплаты налогов, сообщило налоговое управление Китая, передает 20 декабря агентство Синьхуа.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Сборщик налогов

В период с 2019 по 2020 год Хуан уклонилась от уплаты налогов на сумму 643 млн юаней, скрыв свои личные доходы и ложно задекларировав характер своих доходов, не заплатив при этом 60 млн юаней других налогов, говорится в заявлении на веб-сайте Государственного налогового управления КНР.

Согласно закону Хуан была оштрафована на 1,34 млрд юаней, включая налоговые платежи и просроченные штрафы, говорится в заявлении.