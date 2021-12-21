Пекин, 21 декабря, 2021, 05:54 — ИА Регнум. Проект поправок к Закону о гражданском судопроизводстве был представлен для второго чтения в понедельник на продолжающемся заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая, передает 20 декабря агентство Синьхуа.

Цитата к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Суд

Проект поправок был представлен для первого чтения в октябре, но версия, представленная 20 декабря, направлена на дальнейшее упрощение гражданских процедур с акцентом на права и согласие заинтересованных сторон. Пересмотренный проект предусматривает, что гражданское судопроизводство может проводиться онлайн с согласия сторон, в то время как судебные разбирательства во второй инстанции могут рассматриваться одним судьей вместо коллегиальной коллегии с согласия сторон.

Согласно отчету о пересмотре, изменения направлены на лучшую защиту судебных прав участвующих сторон, а также на улучшение текущей процедуры судебного разбирательства по мелким суммам за счет повышения ее применимости и упрощения процесса.