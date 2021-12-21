Москва, 21 декабря, 2021, 05:42 — ИА Регнум. Во вторник, 21 декабря, в Москве будет облачно, небольшой снег, гололедица, температура воздуха −18… −16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Защита от мороза

В ночь на 22 декабря в Москве также небольшой снег, гололедица. Температура воздуха −24… −22 °C.

Ветер северный, северо-западный 5−11 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −21… −16 °C днём. Ночью — −27… −22 °C.

В среду, 22 декабря, днём в столице ожидается −20… −18 °C, по области −23… −18 °C. Облачно, местами небольшой снег, гололедица. Ночью в регионе ожидается −26… −21 °C, преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, оранжевый уровень погодной опасности введён в Москве и Московской области из-за аномального холода.