Куала-Лумпур, , 05:40 — REGNUM До 15 человек возросло число жертв наводнений, вызванных аномально сильными ливнями в Малайзии. Об этом 21 декабря сообщает агентство BERNAMA.

Наводнение terimakasih0

Самое большое число жертв и разрушений зарегистрировано в штате Селангор, который является самым густонаселённым в Малайзии. Гибель людей и разрушения зданий и инфраструктуры зафиксированы и в штате Паханг. Около 67 тыс. человек были вынуждены покинуть свои жилища.

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб заявил, что на восстановление жилья и инфраструктуры из бюджета страны выделено $23,6 млн. При этом каждой пострадавшей семье планируется выделить компенсацию в размере $236.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших в результате наводнений, вызванных аномально сильными ливнями. По данным министерства окружающей среды Малайзии, дневное количество осадков в Куала-Лумпуре составило 2400 мм, такое случается не чаще, чем раз в сто лет.

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