Токио, , 05:40 — REGNUM Шторм и сильные ливни ожидаются в северной части Японии вечером 21 декабря. Об этом передает телеканал NHK со ссылкой на японское метеорологическое агентство.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, на севере острова Хоккайдо ожидаются шторма, торнадо и сильные ливни. Порывы ветра в этом регионе могут достигать до 20 метров в секунду и выше. Также на море будет наблюдаться сильное волнение. При этом синоптики не исключают снежных бурь и вызванных ими проблем с работой транспорта в Японии.

Пока об опасности для жителей Японии сведений не поступало. Также власти не объявляли эвакуацию населения в потенциальной зоне опасности.