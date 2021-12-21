Токио, 21 декабря, 2021, 05:40 — ИА Регнум. Шторм и сильные ливни ожидаются в северной части Японии вечером 21 декабря. Об этом передает телеканал NHK со ссылкой на японское метеорологическое агентство.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По его данным, на севере острова Хоккайдо ожидаются шторма, торнадо и сильные ливни. Порывы ветра в этом регионе могут достигать до 20 метров в секунду и выше. Также на море будет наблюдаться сильное волнение. При этом синоптики не исключают снежных бурь и вызванных ими проблем с работой транспорта в Японии.

Пока об опасности для жителей Японии сведений не поступало. Также власти не объявляли эвакуацию населения в потенциальной зоне опасности.