Тюмень, , 05:35 — REGNUM В Тюмени вынесен приговор по делу о попытке передачи в исправительную колонию наркотиков в сигаретах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Сигареты Myriams-Fotos

Установлено, что 4 апреля 2021 года в комнате приёма и досмотра передач исправительной колонии №2 в семи сигаретах был обнаружен и изъят наркотик массой более трёх граммов. Наркотик предназначался для осужденного, отбывающего наказание в колонии. Посылку собрал его друг, а доставку осуществил другой мужчина, который не знал о «начинке» сигарет.

Отбывающий наказание в колонии гражданин осуждён за покушение на незаконное приобретение наркотика, а его друг — за пособничество в приобретении наркотического вещества.

Суд назначил получателю посылки пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его пособнику — три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.