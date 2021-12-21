Благовещенск, , 05:32 — REGNUM В Благовещенске произошёл прорыв трубы отопления. Авария оставила без тепла многоквартирный жилой дом, сообщает Amur.life.

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«Сегодня утром проснулась от прохлады в квартире: оказывается, порыв и нет отопления. Управляющая компания вилами на воде рисует по срокам устранения порыва. На улице минус с ветром, в квартире уже тоже холодно! А ведь у кого-по дети, учащиеся со второй смены, сейчас мёрзнут!» — рассказала жительница дома, который отключен от тепла.

Аравия случилась ночью 21 декабря. Прорыв зафиксирован на внутридомовых тепловых сетях. В квартирах стремительно холодает. Устранить прорыв коммунальщики обещают в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 19 декабря аария на линии электропередач «Майя-Чурапча» оставила без электричества более 78 тысяч жителей Якутии. Свет отключался в пяти районах республики — Чурапчинском, Усть-Майском, Амгинском, Таттинском и Томпонском.