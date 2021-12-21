Каспийск, Дагестан, , 05:29 — REGNUM В пункте базирования кораблей Каспийской флотилии (КФл) в Каспийске (Дагестан) завершено строительство шести новых причалов для боевых кораблей. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Корабли Каспийской флотилии Vissarion

пресс-служба Минобороны РФ «Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство шести причалов для швартовки судов в новом пункте базирования Каспийской флотилии в Республике Дагестан».

Отмечается, что строительство новых гидротехнических сооружений в Каспийске продолжается. В их числе — северный и южный молы с причалами и береговой инфраструктуры для стоянки и обслуживания кораблей и судов обеспечения любых типов, включая перспективные. Работы на северном моле в настоящее время уже завершены.

Напомним, что в 2018 году министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск, после чего на новом месте для неё началось строительство военно-морской базы.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав Каспийской флотилии (КФл) вошёл новейший гидрографический катер проекта 23 040 Г «Николай Ивашинцов», церемония торжественного подъёма флага Гидрографической службы ВМФ России 17 декабря состоялась в пункте базирования КФл в Каспийске.

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