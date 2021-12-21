Благовещенск, 21 декабря, 2021, 05:25 — ИА Регнум. В столице Амурской области грузовик столкнулся с маршруткой. В аварии пострадали два человека, автобус сильно повреждён, сообщил «Телепорт».

Пресс-служба ГУ МЧС по СПб ДТП с маршруткой и легковой на Петергофском шоссе

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Два пассажира маршуртки обратились за медицинской помощью. Сколько всего людей находилось в момент ДТП в автобусе, неизвестно. Авария случилась на улице Северная, столкновение было лобовым. Причины и обстоятельства происшедшего выясняют правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Амурской области на трассе между Благовещенском и Свободным легковой автомобиль столкнулся с фурой. В ДТП погибли люди.