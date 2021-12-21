Пекин, , 05:18 — REGNUM Китайские законодатели 20 декабря начали обсуждение законопроекта о защите водно-болотных угодий, который требует усилий по поощрению участия общественности в защите водно-болотных угодий посредством пропаганды и просветительской деятельности, сообщает агентство Синьхуа.

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Законопроект был представлен на текущую сессию Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) для его третьего чтения. Правительства на всех уровнях должны повышать осведомленность общественности о защите водно-болотных угодий посредством кампаний, включая празднование дня защиты водно-болотных угодий и неделю содействия защите водно-болотных угодий, говорится в проекте.

В нем также предусматривается, что правительства всех уровней и соответствующие органы власти должны публиковать информацию о защите водно-болотных угодий в соответствии с законом для поощрения общественного контроля.