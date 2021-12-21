Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Количество американцев, недовольных деятельностью действующего президента США Джозефа Байдена возросло за последние три недели в Соединённых Штатах. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные 20 декабря социологической службой Marist Institute.

Джо Байден Gage Skidmore

Опрос проводился с 11 по 13 декабря, в нем участвовали 1400 граждан США старше 18-ти лет. Из них 41% опрошенных одобрили работу действующего американского лидера. Отрицательно отнеслись к результатам работы главы Белого дома 55% граждан, из них 44% американцев настроены очень категорично. Ещё 3% респондентов отказались отвечать на этот вопрос.

Среди сторонников демократов одобрили деятельность Байдена 87% опрошенных, среди республиканцев негативно и крайне негативно охарактеризовали результаты работы американского лидера 95% респондентов. Среди тех, кто не отнёс себя ни к одной из названных партий, 66% опрошенных отрицательно отнеслись к деятельности президента Байдена.

В конце ноября одобряли работу американского лидера 42% опрошенных американцев, недовольных его деятельностью было 50% из числа опрошенных. Статистическая погрешность опроса составила 4,1%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рейтинг президента США Джозефа Байдена обновил исторический минимум.

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