Пекин, 21 декабря, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Китайские законодатели приступили к обсуждению законопроекта о пересмотре закона, направленного на улучшение защиты женщин и ликвидацию дискриминации в отношении них, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

Дарья Драй ИА REGNUM Гостья с востока

Проект поправок к Закону о защите прав и интересов женщин был представлен на текущей сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) для первого чтения.

Согласно проекту, должны быть приняты необходимые меры для постепенного совершенствования систем защиты прав и интересов женщин и ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Проект также включает положения о дискриминации по половому признаку в сфере образования и занятости, а также о совершенствовании мер по предотвращению и пресечению сексуальных домогательств. Этот проект представляет собой серьезный пересмотр закона, который был принят почти 30 лет назад.