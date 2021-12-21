Пекин, , 05:13 — REGNUM Китай пересмотрит свое законодательство, чтобы обеспечить жителям сельских районов и уязвимым группам населения более широкий доступ к профессиональному образованию, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

Вьетнамский крестьянин на рисовом поле Department of Foreign Affairs and Trade

Проект поправок к закону о профессиональном образовании был представлен на текущей сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей для второго чтения 20 декабря. Государство будет поддерживать обучение сельскохозяйственным навыкам для обучения высококачественных фермеров, чтобы стимулировать возрождение сельских районов, говорится в пересмотренном проекте.

Он обещает продвинуть профессиональное образование в районах с большим количеством этнических меньшинств, отдаленных районах и менее развитых районах. Государство будет гарантировать женщинам равный доступ к профессиональному образованию и поддерживать профессиональное образование для людей с ограниченными возможностями.

Проект пересмотра также предусматривает меры по обеспечению финансирования профессионального образования и поощряет разработку онлайн-курсов по профессиональным навыкам.