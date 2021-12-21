Пекин, , 05:10 — REGNUM Верховная народная прокуратура Китая выпустила руководство о смягчении наказания при вынесении приговоров судами по делам, в которых подозреваемые или обвиняемые признали себя виновными и приняли наказание, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

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В нем оговаривается, что для каждого вида наказания должны быть предоставлены соответствующие доказательства. В нем также разъясняются процедуры вынесения приговора и механизм корректировки приговора, если суды придерживаются иного мнения.

В 2018 году Китай запустил систему признания вины, которая позволяет подозреваемым или обвиняемым признавать себя виновными и принимать наказание в обмен на более эффективный судебный процесс или меньшее наказание. Система значительно повысила качество и эффективность рассмотрения дел, говорится в сообщении суда.

За первые одиннадцать месяцев 2021 года китайские органы прокуратуры выдвинули предложения о вынесении приговоров по 90,87% дел, что на 54,97 процентных пункта больше, чем за аналогичный период 2019 года. Суды приняли 96,85% этих предложений.