Владивосток, 21 декабря, 2021, 05:10 — ИА Регнум. От Приморья шесть журналистов из СМИ готовятся задать вопросы на пресс-конференции президента России Владимира Путина 23 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Читайте также: Песков подтвердил приглашение СМИ-иноагентов на пресс-конференцию Путина

«По требованиям Роспотребнадзора в этом году ограничено количество участников, а всем присутствующим журналистам нужно будет сдавать три ПЦР-теста. Уже сформирован пул корреспондентов, которые примут участие в итоговом политическом событии года. Это около 500 человек — в два раза меньше, чем в прошлом году, и четверть от числа участников «доковидного» периода. Приморье представят шесть журналистов, среди которых, что особенно важно, — представители районных СМИ», — сказала директор департамента информационной политики Приморья Елена Бурмистрова.

Как сообщало ИА REGNUM, российские СМИ, имеющие статус иностранного агента, приглашены на большую пресс-конференцию Владимира Путина. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.