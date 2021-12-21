Сингапур, 21 декабря 2021, 05:07 — REGNUM При ревакцинации от COVID-19 препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna вероятность появления побочных эффектов составляет 0,03%, при этом риск серьёзных осложнений не превышает 0,002%. Об этом со ссылкой на данные Управления медицинских наук Сингапура 21 декабря сообщает газета The Straits Times.

Вакцина от коронавируса Moderna
Вакцина от коронавируса Moderna
(сс) Airman 1st Class Anna Nolte Post-production Zacharie Grossen
«В период с 15 сентября по 30 ноября в стране было введено свыше 1,4 млн бустерных доз. За этот период поступило около 380 жалоб на побочные эффекты от этих двух препаратов… этот показатель составляет 0,03%».
Управление медицинских наук Сингапура

По данным ведомства, которое проводит в городе-государстве программу ревакцинации, в жалобах говорится «об аллергических реакциях, неприятных ощущениях в грудной клетке, высокой температуре».

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Отмечается, что проблемы с сердцем, воспаление лимфотических узлов и образование сгустков крови выявлялись лишь в 0,002% случаев. Но и при этом управление не располагает данными о побочных эффектах, угрожающих жизни.

Всего в Сингапуре полностью привились от коронавируса порядка 87% жителей. Третью (бустерную) дозу вакцины получили около 34%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сингапуре за прошедшие сутки выявили 195 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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