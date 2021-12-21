Сингапур, , 05:07 — REGNUM При ревакцинации от COVID-19 препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna вероятность появления побочных эффектов составляет 0,03%, при этом риск серьёзных осложнений не превышает 0,002%. Об этом со ссылкой на данные Управления медицинских наук Сингапура 21 декабря сообщает газета The Straits Times.

Вакцина от коронавируса Moderna (сс) Airman 1st Class Anna Nolte Post-production Zacharie Grossen

Управление медицинских наук Сингапура «В период с 15 сентября по 30 ноября в стране было введено свыше 1,4 млн бустерных доз. За этот период поступило около 380 жалоб на побочные эффекты от этих двух препаратов… этот показатель составляет 0,03%».

По данным ведомства, которое проводит в городе-государстве программу ревакцинации, в жалобах говорится «об аллергических реакциях, неприятных ощущениях в грудной клетке, высокой температуре».

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Отмечается, что проблемы с сердцем, воспаление лимфотических узлов и образование сгустков крови выявлялись лишь в 0,002% случаев. Но и при этом управление не располагает данными о побочных эффектах, угрожающих жизни.

Всего в Сингапуре полностью привились от коронавируса порядка 87% жителей. Третью (бустерную) дозу вакцины получили около 34%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сингапуре за прошедшие сутки выявили 195 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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