Пекин, , 05:06 — REGNUM Существующие в Китае меры профилактики и контроля эффективны против «Омикрон» штамма COVID-19 внутри больниц, сообщила 20 декабря Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC), передает агентство Синьхуа.

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Текущие меры по сдерживанию и реагированию должны быть сохранены и улучшены, заявил на пресс-конференции представитель NHC по борьбе с пандемией Лэй Чжэнлун. По словам Лэя, поскольку «Омикрон» был обнаружен по всему миру и в китайских городах были зарегистрированы завозные случаи, Китай усилит меры по сдерживанию как людей, так и товаров в портовых зонах.

«Мы будем укреплять сотрудничество и обмен информацией с соответствующими местными департаментами и совершенствовать механизмы сотрудничества, такие как перевод персонала, обмен информацией и отслеживание дел», — заявил чиновник Главного таможенного управления КНР Ли Чжэнлян.

По его словам, для прибывающего персонала из ключевых стран и регионов будут проводиться строгие проверки и тестирование.