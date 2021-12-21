Пекин, 21 декабря, 2021, 05:02 — ИА Регнум. Полиция провинции Ганьсу на северо-западе Китая арестовала 25 подозреваемых в связи с незаконной трансграничной покупкой и продажей табака на сумму около 210 млн юаней (около $33 млн), сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

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Получив в начале октября сообщение о том, что банда покупала табак за границей и незаконно продавала его по всей стране, полиция города Ланьчжоу, столицы провинции Ганьсу, направила рабочую группу для расследования этого дела.

По данным полиции, банда продавала табак более чем в 20 провинциях, регионах и городах. В настоящее время ведется дальнейшее расследование этого дела.