Пекин, , 04:59 — REGNUM Министерство образования Китая совместно с восемью другими соответствующими органами власти выпустило план действий по решению проблемы истощения кадрового резерва учащихся и преподавателей обычных старших классов средних школ уездного уровня, сообщает агентство Синьхуа.

Дети на китайской фабрике Shengshiwuyue.blog.sohu.com

По данным министерства, к 2025 году валовой коэффициент зачисления в старшие классы средней школы превысит 92%, и будет решена проблема сокращения числа первоклассных будущих учащихся в средних школах округа. В плане действий содержится настоятельный призыв к усилиям по созданию хорошо регулируемого механизма зачисления с эффективным надзором. Он также запрещает недобросовестную межрегиональную деятельность по переманиванию талантов.

План требует дальнейших усилий по пополнению преподавательского состава, оптимизации структуры распределения учителей, повышению квалификации учителей и обеспечению надлежащего обращения с учителями в средних школах округа. Он также запрещает незаконное переманивание преподавательского состава из школ в менее развитых районах в школы в более развитых районах.