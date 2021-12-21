Салехард, , 04:58 — REGNUM На Ямале появятся вытрезвители. Об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте депутат Заксобрания ЯНАО и главный врач станции скорой помощи Ноябрьска Виктор Гордиенко.

В вытрезвителе Цитата из к/ф «А поутру они проснулись». Реж. Сергей Никоненко. 2003. Россия

Соответствующее решение было принято на заседании регионального парламента, отметил Гордиенко.

«Принципиальное решение принято, теперь будут проработаны детали путей реализации закона. Нюансы есть, но дело с мертвой точки сдвинулось», — пишет народный избранник.

Отмечается, что ямальские вытрезвители будут создаваться в 2022 году. При этом они будут некоммерческими.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Югры в 2022 году откроют специализированные организации, оказывающие медпомощь лицам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в трёх городах: Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске.

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